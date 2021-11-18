Турецкий новостной портал утверждает, что Фетхуллах Гюлен был отравлен и скончался

Исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота, мог быть отравлен и уже мертв. Об этом сообщает турецкий оппозиционный новостной портал Oda TV, который считает монтажом видео организации Гюлена FETO с подтверждением того, что он жив.

Согласно информации Oda TV, Гюлен был отравлен в собственном доме в Пенсильвании в США в ночь на среду, 17 ноября. Также погиб еще один человек из его окружения. Сотрудникам виллы запретили общаться с прессой. Как указал портал, что такие сведения ему подтвердили представители спецслужб.

Ранее организация FETO опубликовала видео, на котором Гюлен сидит в кресле и совершает молитву. Oda TV же называет данный ролик монтажом с кадрами из трех уже выложенных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Другие турецкие СМИ пока не сообщили какую-либо официальную или более конкретную информацию относительно состояния Гюлена.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции попыталась совершить государственный переворот. В результате погибли 250 человек, не считая путчистов, свыше 2 тыс. были ранены. Путч был предотвращен. Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO в подготовке переворота.