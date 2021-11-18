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Песков заявил, что Донбассу угрожает очередная катастрофа

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Первый», что попытка украинских властей разрешить кризис на востоке страны силой, закончится катастрофой. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что на Украину в настоящее время поступает много «натовских вооружений».

«Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», — предупредил он.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Москва призывает Киев как можно скорее начать переговоры с самопровозглашенными ЛНР и ДНР по политическому урегулированию в Донбассе.

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