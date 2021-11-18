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Экс-канцлера Австрии Курца лишили депутатской неприкосновенности

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Global Look Press

Национальный совет Австрии утвердил решение о лишении бывшего канцлера страны и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности, сообщает ТАСС.

Такой шаг необходим для завершения антикоррупционного расследования в отношении политика по подозрению в пособничестве взяточничеству. Решение было принято единогласно.

Сам Курц поприветствовал эту меру, подчеркивая, что не не считает себя виновным. Он также выразил уверенность в том, что докажет свою правоту.

9 октября он ушел в отставку на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям.

До этого стало известно об обысках в ведомстве Курца и штаб-квартире Австрийской народной партии по подозрению в подкупе СМИ. Сообщалось, что следователи провели обыски в кабинетах официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера. Чиновники подозреваются в сделках с издателем крупнейшего таблоида Австрии Österreich, которые, предположительно, заключались еще до того, как Курц стал канцлером в 2017 году.

Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг — выходец из дворянского рода и дипломат, которого считают близким соратником бывшего главы правительства, хотя у политиков есть ряд расхождений — в том числе в отношении России. Эксперты ожидают, что новый канцлер останется в тени Курца, но может пойти и по собственному пути. При этом специалисты уверены, что самого Курца списывать рано, и он попытается в третий раз занять пост канцлера.

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