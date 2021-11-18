МИД ФРГ прокомментировал публикацию переписки с Лавровым

В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали публикацию переписки главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом, передает РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики», — рассказали агентству в МИД.

Ранее Лавров назвал причину публикации дипломатической переписки. Российский министр заявил, что Маас и Ле Дриан его «достали».

Согласно переписке, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».