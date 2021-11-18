Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тело майора полиции с огнестрельной раной нашли в Тверской области 20:59
Экс-канцлера Австрии Курца лишили депутатской неприкосновенности 20:58
Экс-тренер ЦСКА заявил, что не вернется в клуб при нынешнем руководстве 20:53
В Сургуте медсестра покончила с собой из-за издевательств начальницы и травли... 20:47
В рекламном ролике демократической партии США появился самолет... 20:44
Захарова обратилась к главам МИД Германии и Франции 20:37
Глава World Athletics оценил ситуацию с отстраненной Всероссийской федерацией легкой... 20:29
Мошенники выманили у Волочковой почти 2 млн рублей разговорами об инвестициях 20:25
Вирусологи оценили идею выдавать QR-коды по количеству антител 20:23
Школьная вакцинация помогла первокласснице спастись от отца-насильника 20:14

РИА «Новости»: Меркель заявила Лукашенко, что Германия не будет принимать мигрантов

close
100%
Markus Schreiber/AP

И.о. немецкого канцлера Ангела Меркель сообщила президенту Белоруссии Александру Лукашенко в телефонном разговоре, что Германия не будет принимать тысячи нелегальных мигрантов, собравшихся на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку», — рассказал источник.

Ранее Варшава выдвинула ультиматум Белорусским властям — потребовала решить проблему с мигрантами к воскресенью, 21 ноября, угрожая закрыть пограничный контрольно-пропускной пункт.

До этого Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились согласовывать свои действия в условиях «вселяющей беспокойство ситуации» на внешних границах Евросоюза.

Ситуация на границе обострилась 8 ноября, когда к польской границе подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в ЕС.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть