РИА «Новости»: Меркель заявила Лукашенко, что Германия не будет принимать мигрантов

И.о. немецкого канцлера Ангела Меркель сообщила президенту Белоруссии Александру Лукашенко в телефонном разговоре, что Германия не будет принимать тысячи нелегальных мигрантов, собравшихся на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку», — рассказал источник.

Ранее Варшава выдвинула ультиматум Белорусским властям — потребовала решить проблему с мигрантами к воскресенью, 21 ноября, угрожая закрыть пограничный контрольно-пропускной пункт.

До этого Меркель и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорились согласовывать свои действия в условиях «вселяющей беспокойство ситуации» на внешних границах Евросоюза.

Ситуация на границе обострилась 8 ноября, когда к польской границе подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в ЕС.