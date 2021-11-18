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В Верховной раде отменили заседание из-за загоревшейся системы голосования

Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале видео, как в Раде загорелась система для голосования.

На кадрах видно, как белый дым поднимается над одним из рабочих мест.

«Не все пульты выдерживают внеочередное заседание. Пульт депутата [Артема] Нагаевского сдался. Тушили огнетушителем от депутата [Егора] Чернева», — написал парламентарий. Позже он отметил, что внеочередное заседание по финансовым вопросам досрочно закрыли из-за пожара и очень низкой явки.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что около здания Верховной рады прошел флэшмоб «Руки прочь от Киева и киевлян!». Жителей столицы Украины были недовольны законопроектом об изменении управления городом. Участники акции сначала пытались раздать депутатам пропрезидентской партии «Слуга народа» конверты с надписью «30 сребреников за закон о столице». В конце мероприятия активисты просто запустили конверты в сторону Рады.

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