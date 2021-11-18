Лавров назвал причину публикации переписки с европейскими коллегами

Лавров объяснил, зачем возглавляемый им российский МИД опубликовал его переписку с руководителями внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ну, все люди, можно сказать — достали. Моим самим же коллегам наверное не очень прилично таким образом себя вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель <...> делали аррогантные, не очень этичные заявления: вот все готовы, [президент России Владимир] Путин поручил, а Лавров не хочет», — сказал министр.

Он добавил, что переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

Согласно публикации МИД, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».

Ранее Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции Запада на публикацию дипломатической переписки. Она подчеркнула, что западные страны «не стесняются» представлять Россию стороной конфликта, поэтому публикация документов интересна как ответ на реакцию, которую в Россия считают «странной и неконструктивной».