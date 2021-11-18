Минобороны Польши обвинило белорусских силовиков в руководстве действиями мигрантов

Министерство национальной обороны Польши заявило, что белорусские силовики руководят мигрантами, чтобы те нелегально пересекли белорусско-польскую границу. Об этом сообщается в Twitter польского ведомства.

«Сегодня ночью произошла инспирированная белорусами попытка незаконного пересечения границы в Дубичах Церкевных. Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами», — говорится в заявлении Минобороны Польши.

В ведомстве отмечают, что в рамках разведки, которую проводили белорусские спецслужбы, силовики повредили забор, а затем заставили мигрантов бросать камни в польских солдат для отвлечения внимания.

Ранее польские пограничники сообщили о том, что мигранты создали еще один лагерь со стороны Белоруссии на погранпереходе в Брузги.

«С белорусской стороны на погранпереходе в Брузги бродит группа иностранцев — это новый лагерь. В старом, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области (наблюдается) около тысячи иностранцев, остальных забрали белорусские службы», — заявили пограничники.