Захарова: Москва ожидает реакции Запада на публикацию переписки Лаврова с Ле Дрианом и Маасом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает реакции Запада на публикацию дипломатической переписки министра иностранных дел России Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Я думаю, что какая-то будет реакция, она должна быть, потому что материалов много, у журналистов в этих странах, наверняка, вопросов поднакопилось», — сказала она, добавив, что Москва будет ждать реакции на публикацию переписки.

Захарова подчеркнула, что Запад «не стесняется» представлять Россию стороной конфликта, поэтому публикация МИДом документов интересна прежде всего с точки зрения ответа на ту реакцию, которую Россия считает «странной и неконструктивной».

В МИДе отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Для предотвращения дальнейших спекуляций на эту тему МИД придал гласности первоисточники и опубликовал дипломатическую переписку.