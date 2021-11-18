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The Guardian: миграционный кризис на границе Польши может растянуться на месяцы

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БелТА

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии может длиться месяцами. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы должны подготовиться к тому, что ситуация на польско-белорусской границе не разрешится быстро. Готовиться надо на месяцы. Надеюсь, что не на годы», — сказал он.

В то же время представитель исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель отметил, что политик во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость предоставления гуманитарной помощи мигрантам.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, заявил, что не признает никаких договоренностей между Германией и Белоруссией, так как не считает Лукашенко законным лидером.

Ранее сообщалось, что Меркель в разговоре с президентом Белоруссии «сохранила жесткую позицию» по миграционному кризису, но пообещала изучить различные варианты решения проблемы.

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