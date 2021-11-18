Россия направит в Афганистан медикаменты и продовольствие

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страна в ближайшее время отправит в Афганистан продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Об этом он сообщил на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — сказал он.

Ранее глава миссии Организации Объединенных Наций в Афганистане Дебора Лайонс выразила обеспокоенность в связи с тем, что представители радикального движения «Талибана» (организация, запрещенная ООН), находящиеся у власти в стране, не могут успешно противостоять распространению «Исламского государства» (организация запрещена в России) на территории государства. Соответствующее заявление она сделала на заседании Совета Безопасности ООН.

В конце октября афганские СМИ сообщали, что боевики ИГ стали захватывать населенные пункты в центральной части Афганистана. Также стало известно, что Пакистан оказывает помощь «Талибану» в борьбе с «Исламским государством».