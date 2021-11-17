Дипломат рассказал о принципиальной позиции России по дипсобственности в США

Дипломатический источник рассказал РИА «Новости», что Россия не намерена идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в США и, в частности, в Нью-Йорке.

«Практического разговора не было, были только намеки на то, что России могли бы помочь эту дачу продать», — заявил источник.

По его словам, Москва принципиально на это не пойдет.

Также источник сообщил, что россияне по-прежнему не имеют доступа к данной собственности.

«Посольство РФ в США раз в две недели шлет ноты с просьбой предоставить его ко всем отобранным объектам, но получает вежливый отказ», — добавил он.

17 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что официальные лица Соединенных Штатов предлагают российской стороне продать ее дипломатическую собственность, находящуюся на территории США. Она напомнила, что с 29 декабря 2016 года американские власти захватили шесть дипломатических объектов, которые принадлежат РФ на правах собственности и были зарегистрированы в Госдепартаменте США.

Ранее советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев заявил, что Россия будет требовать компенсации ущерба за простой изъятой дипломатической собственности в Соединенных Штатах.