Лукашенко и Меркель созвонились второй раз за три дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель провели очередной телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

В публикации отмечается, что подробности разговора будут опубликованы позже.

Ранее Лукашенко и Меркель в рамках телефонного разговора, который состоялся 15 ноября, обсудили перспективы решения миграционного кризиса на польско-белорусской границе и оказание беженцам гуманитарной помощи.

Президент Белоруссии и и.о. канцлера ФРГ затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе. Разговор Лукашенко и Меркель длился порядка 50 минут. Стороны договорились продолжить контакты для разрешения ситуации.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.