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Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор

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Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать мирный договор. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пашинян подчеркнул, что основная цель переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ заключается в подписании мирного договора.

«Странно, когда в Азербайджане постоянно предлагают Армении подписать мирный договор, и говорят, что от Армении нет реакции. Мы десятки раз говорили об этом. Это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о необходимости полноценного восстановления переговоров, то наша цель - подписание мирного договора», — отметил премьер-министр Армении.

Он добавил, что этому должна предшествовать работа по согласованию текста мирного договора, что является объемной работой, от которой не отказываются в Армении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Армению и Азербайджан проявлять сдержанность, не допускать повторения инцидентов и решать проблемы дипломатическим путем. Она добавила, что Москва и дальше готова оказывать сторонам содействие в интересах поддержания мира и стабильности в регионе.

Ранее Азербайджан и Армения перестали обстреливать друг друга после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу поговорил по телефону с главами министерств обороны обеих сторон.

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