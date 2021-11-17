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Генпрокурор Украины пригрозил Януковичу пожизненным сроком

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Andrei Mosienko/AP

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу и ряду бывших украинских чиновников, в отношении которых после государственного переворота, произошедшего в 2014 году, было возбуждены уголовные дела, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.

По словам генпрокурора, власти Украины не ждут, что Россия в скором времени выдаст находящихся на ее территории подозреваемых. Однако украинские правоохранительные органы продолжат добиваться привлечения их к ответственности.

Ранее в офисе Венедиктовой сообщили о завершении досудебного расследования дела «евромайдана». В прокуратуре отметили, что расследование велось заочно, поскольку фигуранты «скрываются от органов следствия и суда».

Януковича и других украинских политиков обвиняют в применении физического насилия, военной техники и другого насилия против манифестантов.

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