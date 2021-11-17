Американские социологи выяснили, почему представители ЛГБТ поддерживают республиканцев

Исследователи из социологической службы FiveThirtyEight изучили, почему все больше ЛГБТ-американцев поддерживают Республиканскую партию.

Так, согласно опросам, поддержка экс-президента США Дональда Трампа среди ЛГБТ на выборах в 2020 году составила 27% — столько республиканский кандидат среди этой группы населения не набирал за всю историю опросов.

«Мне легче в окружении республиканцев сказать, что я гей, чем среди других геев сказать, что я поддерживаю Республиканскую партию и голосовал за Трампа. Моя семья — иммигранты, и я родился в Мексике. Думаю, то, через какие сложности я прошел, воспитало во мне те ценности, которые есть у меня сейчас», — сообщил 27-летний Нестор Мото.

Мото добавил, что поддерживает подход республиканцев в отношении налогов и безопасности, хоть и не согласен с позицией некоторых по вопросу абортов и прав трансгендеров. Он отметил, что в семье его мать не принимает его ориентацию, соглашаясь с политическими взглядами, а его отец — наоборот, не согласен с ним по политическим вопросом, но оставляет за ним выбор своей сексуальности.

Шестидесятилетний Ричард Леонардон, еще голосовавший за Рональда Рейгана, также завил, что «в Санта Фе легче признаться в своей гомосексуальности, чем в консерватизме».

Профессор истории Клейтон Ховард из Государственного университета Огайо сообщил, что Движение за права геев, зародившееся в конце 1960-х было связано с радикальными антивоенными протестами и феминизмом, и вплоть до 1990-х годов риторика демократов и республиканцев в отношении ЛГБТ была очень похожей. Однако решение Билла Клинтона бороться с эпидемией СПИД, сильно затронувшей тогда ЛГБТ-сообщество, связало на следующие два десятилетия американских лесбиянок и гомосексуалов с демократической партией. Тем не менее, профессор отмечает, что многое в повестке республиканской партии поменялось после судебного решения о легализации однополых браков повсеместно в США в 2015 году.

Данные Gallup подтверждают наблюдения профессора — в 2021 году 55% сторонников республиканской партии заявили о поддержке однополых браков.

Профессор политологии из Университета Саутгемптона Стюарт Тюрнболл-Дюгарте заявил, что ЛГБТ-республиканцы считают свою сексуальную ориентацию гораздо меньшей частью идентичности, чем остальные аспекты. Так, согласно данным социологов, 54% гомосексуальных республиканцев заявили о том, что «сексуальная ориентация не является важной частью моей жизни» по сравнению с 38% ЛГБТ — демократов.