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Мигранты встали на колени на границе с Польшей

После столкновений с польскими силовиками мигранты встали перед ними на колени, прося о помощи, сообщает RT.

«Помоги, Польша!», — скандировали беженцы.

Накануне, 16 ноября, семеро польских полицейских получили ранения при столкновениях с мигрантами на границе с Белоруссией. Инцидент произошел на пограничном пункте Брузги-Кузница. Мигранты бросали в польских силовиков камни, металлические трубы, палки и дымовые шашки. Правоохранителям пришлось применить против нападавших водометы.

Ситуация с мигрантами накалилась после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. 8 ноября к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов из стран Ближнего Востока и Африки, они пытаются перейти границу и попасть в страны Евросоюза.

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Проблемы с мигрантами
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