На Украине назвали ответственных за проблемы в отношениях Москвы и Киева

Великобритания и США несут ответственность за ухудшение взаимоотношений России и Украины, такое мнение выразили украинские политэксперты Руслан Бизяев и Вадим Карасев в беседе с изданием «Вести.ua».

По мнению Бизяева, Великобритания старается негативно повлиять на условия предстоящих переговоров между лидерами России и США.

«По сути, ситуацию на границе Украины и России разжигает Лондон. Острая фаза конфликта сегодня не выгодна никому, кроме Великобритании», — сказал он.

Карасев придерживается иной точки зрения. Он увидел ответственного за текущие отношения Киева с Москвой в Соединенных Штатах. Они, в частности, влияют на решение Германии по «Северному потоку — 2».

«В США сейчас активизировались «ястребы», которые хотят не допустить связки между Германией, Россией и Китаем. Они не могут ударить по Пекину и Берлину, а по Москве медийно — вполне, чтобы расстыковать ее с Берлином», — объяснил Карасев свою позицию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс мониторит ситуацию на границах России и Украины, а также продолжит оказывать Киеву политическую и практическую поддержку.