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Преемник Меркель назвал Лукашенко «плохим диктатором»

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Global Look Press

Кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «очень плохим диктатором», сообщает Aktuelle News.

Шольц заявил, что Лукашенко «потерял всякую легитимность».

Таким образом германский политик прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе и выступил в защиту планов Польши по возведению стены на границе с Белоруссией. По его мнению, предпринимаемые Польшей усилия «наверняка приведут» к тому, что будет «нелегко продолжать эту позорную игру», в которой белорусский президент якобы использует мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

Политик также призвал к «четким, жестким» санкциям в отношении Лукашенко.

Ранее в МВД Польши заявили, что стена на границе с Белоруссией будет достроена в 2022 году.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась в начале ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов, прибывших из стран Ближнего Востока и Африки в надежде попасть в ЕС.

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