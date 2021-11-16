Лукашенко рассказал, что Меркель взяла паузу для обсуждения ситуации с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по результатам телефонных переговоров по теме кризиса с мигрантами взяла паузу для того, чтобы обсудить ситуацию со странами Европейского союза, сообщает агентство «БелТА».

«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран», — цитирует Лукашенко агентство.

Телефонный разговор между Лукашенко и Меркель произошел в понедельник, 15 ноября. Переговоры продлились 50 минут, в ходе разговора лидеры Белоруссии и Германии обсудили гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.