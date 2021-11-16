Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Вице-премьер Белоусов заявил о необходимости принятия закона о QR-кодах... 12:18
Роспотребнадзор продлил правила профилактики COVID-19 в России 12:17
Мэр российского города лишился 10 тыс рублей из-за отсутствия маски на лице 12:16
Минобороны представило первый фильм о военной операции в Сирии 12:14
Дочь Навки выиграла турнир по фигурному катанию после жалоб на судейство 12:11
РФПИ ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ к концу 2021 года 12:08
Тотьмянина: Ягудину стало намного проще работать с Загитовой, она приходит... 12:03
Россия возобновляет авиасообщение с Бразилией и другими странами 12:02
Губернатор Вологодской области заявил о вакцинации Деда Мороза от COVID-19 12:00
Турпоток иностранцев в Россию упал в 24 раза с начала пандемии 11:58

Лукашенко рассказал, что Меркель взяла паузу для обсуждения ситуации с ЕС

close
100%
Pavel Orlovsky/BelTA/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по результатам телефонных переговоров по теме кризиса с мигрантами взяла паузу для того, чтобы обсудить ситуацию со странами Европейского союза, сообщает агентство «БелТА».

«Обсуждалась проблематика вокруг беженцев и обстановки на границах. Глава государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Затем должен состояться еще один телефонный разговор между лидерами стран», — цитирует Лукашенко агентство.

Телефонный разговор между Лукашенко и Меркель произошел в понедельник, 15 ноября. Переговоры продлились 50 минут, в ходе разговора лидеры Белоруссии и Германии обсудили гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть