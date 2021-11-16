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Источник: консультации России и США по визовым вопросам пройдут 17 ноября

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Reuters

Россия и США проведут консультации по визовым вопросам в Вене 17 ноября, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Встречи пройдут на уровне директоров профильных департаментов.

11 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российско-американские консультации по визовым вопросам и функционированию посольств состоятся на этой неделе в Вене.

В тот же день официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации Антониу Гутерриш обеспокоен продолжающейся проблемой невыдачи виз США дипломатам ряда стран, в том числе российских.

В мае посольство США в Москве уменьшило число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановило рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Это произошло после того, как Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку российских дипломатов.

С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе, в нем остались работать 120 сотрудников.

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Отношения России и США
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