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В Польше опасаются, что мигрантов на белорусской стороне вооружат

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Reuters

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский выразил опасения относительно того, что скопившихся на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов могут вооружить. Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

«Мы располагаем открытой информацией из социальных сетей и мессенджеров, которые используются белорусскими службами для коммуникации с мигрантами, которых они туда приводят, о том, что там появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Польша должна быть готова к тому, что разные люди могут напасть на пограничников и солдат, охраняющих границу. Яблоньский добавил, что по данным польских силовиков, на территории Белоруссии постоянно слышны холостые выстрелы.

«Ситуация очень напряженная и в любой момент может обостриться. Мы должны понимать, что имеем дело с непредсказуемым партнером. Мы должны быть готовы к очень серьезному обострению ситуации. Это серьезнейшая угроза для безопасности Польши за последние три десятка лет», — сказала замглавы МИД Польши.

Ранее лидер правящей в Польше партии «Закон и Справедливость» вице-премьер Ярослав Качиньский заявил, что войны с применением оружия против Белоруссии не будет.

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Проблемы с мигрантами
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