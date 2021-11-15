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Кабмин ФРГ не стал называть Лукашенко президентом Белоруссии в сообщении для прессы

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БелТА/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили перспективы решения миграционного кризиса на польско-белорусской границе и оказание беженцам гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

При этом кабмин ФРГ в своем сообщении для прессы о разговоре лидеров двух стран не стал называть Лукашенко президентом Белоруссии.

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — указано в сообщении Telegram-канала.

По их данным, разговор Лукашенко и Меркель длился порядка 50 минут. Стороны договорились продолжить контакты для разрешения ситуации.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Ранее в Сети появились кадры вертолетной съемки КПП на польско-белорусской-границе, где мигранты, покинувшие сегодня стихийный лагерь, ожидают возможности перейти границу Польши.

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