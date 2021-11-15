Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Киев совместно с ЕС собирается «демотивировать» Россию от агрессии 20:54
Рыночная стоимость Tesla упала ниже $1 трлн долларов после твитов Маска 20:49
Украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации оператора... 20:45
Карпин не исключил ухода из сборной до стыковых матчей 20:42
Главный тренер сборной России Карпин назвал себя идиотом 20:36
Россияне в следующем году будут отдыхать 118 дней 20:36
Глава Росстата заявил, что следующая перепись может пройти по совсем другим правилам 20:27
Рэпер Жиган отказался пожимать руку Собчак во время интервью 20:22
Боррель: Минск не считает себя ответственным за миграционный кризис 20:21
Bloomberg: США обсуждают с ЕС санкции против России при обострении ситуации... 20:11

Запад предупредил Украину о вероятности «вторжения» России зимой

close
100%
Министерство обороны Украины

Западные спецслужбы предупредили Киев о якобы готовящейся «агрессии» со стороны Москвы и попытке дестабилизировать ситуацию в стране этой зимой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на замглавы минобороны Украины Анну Маляр.

«Россия с высокой вероятностью предпримет попытку вторжения этой зимой», — указано в статье.

По ее словам, Украина обладает сведениями о сосредоточении крупной группировки российских военных рядом с украинской границей, а также некими другими данными секретного характера.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовится напасть на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть