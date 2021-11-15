Запад предупредил Украину о вероятности «вторжения» России зимой

Западные спецслужбы предупредили Киев о якобы готовящейся «агрессии» со стороны Москвы и попытке дестабилизировать ситуацию в стране этой зимой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на замглавы минобороны Украины Анну Маляр.

«Россия с высокой вероятностью предпримет попытку вторжения этой зимой», — указано в статье.

По ее словам, Украина обладает сведениями о сосредоточении крупной группировки российских военных рядом с украинской границей, а также некими другими данными секретного характера.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовится напасть на Украину.