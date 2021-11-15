Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Названы вещи, которые чаще всего забывают в автобусах 17:53
Кадыров пригрозил силой отобрать у Ингушетии переданные Дудаевым земли 17:51
Генерал МВД рассказал о первом заказном преступлении в СССР 17:44
Прокуратура попросила дать москвичке, сбившей трех детей в Солнцево, шесть лет... 17:44
Глава французского МИД заявил о возможном введении санкций против ЧВК... 17:42
В сети распространяется замаскированный под мессенджер Android-троян 17:41
Собчак раскрыла имя следующего гостя Дудя 17:39
Хохлов: не надо ставить крест на Кудряшове из-за одной ошибки 17:36
Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к госзакупкам 17:35
ЕС подготовил пятый пакет санкций против Белоруссии 17:34

Французы считают себя «жертвами» миграционной политики Англии

close
100%
Global Look Press

Французские власти потребовали от Великобритании прекратить «давать уроки» по вопросам миграционной политики.

«Британия не в том положении, чтобы учить нас», — заявил телеканалу Cnews министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в преддверии переговоров с главой британского МВД Прити Пател. Его слова приводит издание i24News.

На сегодняшний день рекордное число мигрантов пересекло Ла-Манш, чтобы добраться до Англии с французского побережья. Лондон обвиняет французские власти в бездействии. Отношения между двумя странами также обострились из-за недавнего спора о правах на рыболовство, после того как Франция задержала один из британских траулеров.

Дарманин отметил, что вина за сложную ситуацию с мигрантами лежит на британском правительстве. Политик также обвинил британских активистов, базирующихся на севере Франции, в том, что они мешают работать местным органам безопасности.

«Если бы британцы очень сильно изменили свое законодательство — а они это сделали, но недостаточно — люди не приезжали бы в Кале или Дюнкерк, ожидая возможности пересечь Ла-Манш. Мы — жертвы британской политики», — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Риме, где они обсудили ситуацию с рыболовством.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть