Французы считают себя «жертвами» миграционной политики Англии

Французские власти потребовали от Великобритании прекратить «давать уроки» по вопросам миграционной политики.

«Британия не в том положении, чтобы учить нас», — заявил телеканалу Cnews министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин в преддверии переговоров с главой британского МВД Прити Пател. Его слова приводит издание i24News.

На сегодняшний день рекордное число мигрантов пересекло Ла-Манш, чтобы добраться до Англии с французского побережья. Лондон обвиняет французские власти в бездействии. Отношения между двумя странами также обострились из-за недавнего спора о правах на рыболовство, после того как Франция задержала один из британских траулеров.

Дарманин отметил, что вина за сложную ситуацию с мигрантами лежит на британском правительстве. Политик также обвинил британских активистов, базирующихся на севере Франции, в том, что они мешают работать местным органам безопасности.

«Если бы британцы очень сильно изменили свое законодательство — а они это сделали, но недостаточно — люди не приезжали бы в Кале или Дюнкерк, ожидая возможности пересечь Ла-Манш. Мы — жертвы британской политики», — сказал он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Риме, где они обсудили ситуацию с рыболовством.