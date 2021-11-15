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Киев призвал Евросоюз закрыть границы в ответ на миграционный кризис

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BelTA/via Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил мнение, что достойным ответом Европейского союза на миграционный кризис на польско-белорусской границе стало бы закрытие границ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

»Евросоюз сам своими полушагами дает пасы Минску и «вдохновляет» [президента Белоруссии Александра] Лукашенко и [президента России Владимира] Путина поднимать ставки. Достойным ответом было бы закрыть границу с Белоруссией в ответ на циничное использование мигрантов», — отметил украинский политик.

По его словам, «те, кто создает кризис на границах, не имеют права получать от границ экономическую выгоду».

Миграционный кризис на белорусско-польской границе возник летом этого года, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного ухудшения отношений со странами Запада. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина является главной целью миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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Проблемы с мигрантами
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