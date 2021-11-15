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Лукашенко обсудил с Путиным «мерзопакостные» учения НАТО в Черном море

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Shamil Zhumatov/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой присутствие кораблей США и НАТО в Черном море. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Посмотрите, что <...> делается. Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море», — заявил белорусский лидер.

Он выразил мнение, что страны Запада специально накаляют обстановку в регионе.

«Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — подчеркнул Лукашенко.

Две недели назад в акваторию Черного моря зашли два эсминца военно-морских сил США — Porter и Mount Whitney, а также танкера-заправщика John Lenthal. Американские судна провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

15 ноября стало известно, что Mount Whitney начал переход из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО.

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