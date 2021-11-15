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Путин выразил надежду, что Лукашенко не перекроет Европе российский газ

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко его слова о прекращении поставок российского газа. Заявление прозвучало в очередном выпуске программы «Москва. Кремль Путин», анонс которой опубликовал телеканал «Россия 24».

«Теоретически, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта. Надеюсь, что до этого не дойдет», — сказал российский президент.

Путин отметил, что Лукашенко не упоминал об остановке поставок газа в их последних разговорах, и пообещал поговорить с президентом Белоруссии, «если он не в сердцах это сказал».

Глава государства отметил, что Россия и раньше сталкивалась с подобными проблемами.

«Но это было с Украиной. В 2008 году мы столкнулись с кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и его транзит мы с нашими украинскими друзьями так и не смогли договориться по основным параметрам контрактов», — напомнил Путин.

Он добавил, что Киев тогда заблокировал газ, предназначавшийся для европейских потребителей.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия рассмотрит возможность перекрытия транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в качестве ответной меры на угрозы Запада.

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