Действующий президент Болгарии лидирует на досрочных выборах в стране

Президент Болгарии Румен Радев лидирует на досрочных выборах в стране с 49,48% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Его главным соперником во втором туре станет Анастас Герджиков, который набрал 23,03%.

Среди партий лидером стала «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил. Партия «Продолжаем перемены» занимает второе место.

Второй тур выборов пройдет 21 ноября.

Ранее сообщалось, что Радев в заявлении в эфире Болгарского национального радио заявил о роспуске избранного 4 апреля Народного собрания. Такое решение Радев принял после отказа Корнелии Ниновой, лидера Болгарской социалистической партии, сформировать правительство.

Согласно законам страны, президент может передать мандат на формирование правительства любой партии, имеющей представительство в парламенте, но только три раза. После трех попыток глава государства должен назначить служебное (временное) правительство до проведения новых выборов.