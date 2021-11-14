МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу с ЕС по ситуации с мигрантами

Руководитель МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию с мигрантами на границе республики с Евросоюзом. Об этом сообщается на сайте белорусского ведомства.

Отмечается, что речь шла о «сложной» обстановке на белорусско-польской границе. При этом белорусская сторона проинформировала Борреля о шагах, которые были предприняты для уменьшения потока мигрантов, а также для оказания гуманитарной помощи тем, кто уже находится на границе.

«Также была подтверждена заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса», — говорится в официальном сообщении МИД республики.

В ведомстве подчеркнули, что Белоруссия выразила готовность к равноправному и взаимоуважительному диалогу с Евросоюзом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна проводит консультации с Литвой и Латвией по вопросу созыва Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией.