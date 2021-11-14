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Девять депутатов в Грузии начали голодовку в поддержку Саакашвили

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Irakli Gedenidze/Reuters

Девять оппозиционных депутатов в Грузии начали голодовку в поддержку бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

По данным портала, политики требуют перевести Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии и не может встать с постели. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

По мнению Кипшидзе, политику необходима срочная госпитализация в гражданскую клинику. При этом, по словам сотрудников СИЗО, Михаил Саакашвили находится под постоянным медицинским наблюдением и не нуждается в экстренной медицинской помощи.

Накануне сторонники бывшего президента Грузии вышли на улицы Тбилиси, требуя освобождения политика и его перевода в гражданскую клинику.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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