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Около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши

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BelTA/via Reuters

Около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши из Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские задержали 22 гражданина Ирака

За прошедшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека – два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии, которые перевозили 13 мигрантов.

Всего в течении суток зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Ранее сообщалось, что около 100 мигрантов перешли из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы на территорию Польши.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

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Проблемы с мигрантами
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