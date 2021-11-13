Глава Новгородской области ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 у родственника

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел на самоизоляцию из-за выявленного у его родственника COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, на этой неделе один из его родственников получил положительный тест на коронавирус.

«Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию», — сообщил Никитин.

Он отметил, что собирается регулярно сдавать ПЦР-тесты.

Также глава региона заявил, что пока работает а дистанционном режиме.

«Если все будет хорошо, после консультаций с медиками буду принимать решение о выходе на работу», — добавил он.

На этой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составляет 48,4%.

По ее словам, по данному показателю лидируют республики Тыва и Карелия, Москва и Московская область, а также Севастополь и Санкт-Петербург. При этом Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 практически не меняется в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане и Томской области. В трех регионах — Хабаровском крае, Саратовской и Омской областях — рост заболеваемости COVID-19 превышает среднероссийские показатели, указала она.