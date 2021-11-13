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Сторонники Саакашвили вышли на улицы Тбилиси, требуя освобождения политика

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на улицы Тбилиси, требуя освобождения политика. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Также митингующие требуют перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Ранее девушка Саакашвили, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько, заявила, что находящийся в Глданской тюремной больнице политик продолжил голодать. Она напомнила, что Саакашвили был готов прекратить голодовку вчера в обмен на перевод в «нормальные условия с медицинской аппаратурой». Однако этого не произошло.

Украинский парламентарий отметила, что бывшему лидеру Грузии кричат с улицы обидные слова — «сегодня были единичные случаи, все предыдущие дни это было спланированной акцией».

Политика задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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