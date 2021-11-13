МИД России обвинил Норвегию в милитаризации архипелага Шпицберген

Визит норвежского военного корабля на архипелаг Шпицберген воспринимается российской стороной как очередной шаг в военном строительстве и скрытой милитаризации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Подобная демонстрация военной силы вызывает серьезную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 года, определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряженности в высоких широтах», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что Осло намеренно отправляет военный корабль к архипелагу, так как хочет включить данную территорию в сферу национального военного строительства.

Уточняется, что речь идет о недавнем заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал».

В феврале 2020 года Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по Шпицбергену. По мнению Москвы, Осло ограничивает права российских компаний на доступ к минеральным ресурсам, а также на разработку углеводородных месторождений. Посольство также напомнило, что Шпицберген не является «исконно норвежской территорией».

Договор о Шпицбергене заключен в 1920 году. В многостороннем документе зафиксированы равные с Норвегией права России на освоение острова.