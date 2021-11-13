Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить палатки в лагере мигрантов на границе с Польшей, где будет собираться вся поступающая помощь, сообщает »БелТА».

«Утром 13 ноября от президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что там же будут кормить детей и распределять помощь среди беженцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отношение польских пограничников к мигрантам на границе с Белоруссией не соответствует декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.