Путин назвал отношение к мигрантам на границе Польши противоречащим ценностям гуманизма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношение польских пограничников к мигрантам на границе с Белоруссией не соответствует декларируемыми Евросоюзом ценностями гуманизма. Лидер страны также отметил, что ему прежде всего жалко детей беженцев, находящихся на границе Белоруссии и Польши. Об этом Путин рассказал в эфире телеканала »Вести 24».

«Во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся, ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей», — сказал президент РФ.

Мигранты у польской границы разбили палаточный лагерь, греются с помощью костров и заявляют об отсутствии воды и еды. Польша уверяет, что хочет поставить мигрантам гуманитарную помощь, но в этом ей якобы мешают белорусские пограничники.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.