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Путин заявил о готовности Лукашенко и Меркель обсудить ситуацию с мигрантами

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Kerstin Joensson/AP

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов обсудить ситуацию с мигрантами с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

«Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет — это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию», — сказал он в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава государства также отметил, что проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе носят политический, и военный, и экономический характер.

«Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака. И в Афганистане 20 лет воевали, сейчас больше и больше там афганцев», — объяснил он.

Путин добавил, что экономические причины связаны с тем, что в нефтяных странах Ближнего Востока люди зачастую живут хуже, чем на социальные пособия в Европе.

11 ноября Меркель и Путин обсудили миграционный кризис, возникший на границе Белоруссии и Польши. В ходе переговоров была подтверждена важность скорейшего урегулирования ситуации в соответствии с международными гуманитарными нормами. Российский лидер в свою очередь высказался в пользу восстановления контактов между государствами Европейского союза и Белоруссией в целях решения проблемы с беженцами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

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