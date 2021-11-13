На Украине заявили, что ЕС точно примет санкции к Лукашенко

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Евросоюза нет политической воли вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, но против белорусского лидера Александра Лукашенко они точно будут. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Киев».

«Сегодня, и я слежу за дискуссиями в Европейском союзе, там нет политической воли вводить дополнительные санкции против Путина. Это связано с энергетическим кризисом, ситуацией на Ближнем Востоке, в Африке, вокруг Афганистана, Ирана. Можем там через запятую очень долго говорить… По отношению к Лукашенко санкции 100% будут», — рассказал Климкин.

Ранее Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы устроили «спецоперацию» в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он предположил, что поток мигрантов скоро направится на Украину после того, как Польша и Литва усилят меры по защиты границы.

«Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?», — заявил Климкин.