Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Овечкин потерял лидерство в списке снайперов НХЛ сезона-2021/22 07:36
Россиянам объяснили, каким должен быть правильный завтрак 07:33
Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в РФ 07:32
Овечкин прокомментировал выход на четвертую строчку в списке снайперов НХЛ 07:18
Apple выплатит своим сотрудникам по $1 тысяче за проверку сумок 07:18
Гинцбург: введение QR-кодов может предотвратить развитие новых штаммов COVID-19 07:12
В Красноярске мужчина украл 34 пожарных крана 07:11
Овечкин сделал фото с ассистентами его 742-й шайбы в НХЛ 07:05
В Японии зафиксировали вторую за неделю вспышку птичьего гриппа 07:00
Сын Халла негативно отреагировал на 742-ю шайбу Овечкина 06:47

На Украине заявили, что ЕС точно примет санкции к Лукашенко

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у Евросоюза нет политической воли вводить санкции против президента РФ Владимира Путина, но против белорусского лидера Александра Лукашенко они точно будут. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Киев».

«Сегодня, и я слежу за дискуссиями в Европейском союзе, там нет политической воли вводить дополнительные санкции против Путина. Это связано с энергетическим кризисом, ситуацией на Ближнем Востоке, в Африке, вокруг Афганистана, Ирана. Можем там через запятую очень долго говорить… По отношению к Лукашенко санкции 100% будут», — рассказал Климкин.

Ранее Климкин заявил, что Россия и Белоруссия якобы устроили «спецоперацию» в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Он предположил, что поток мигрантов скоро направится на Украину после того, как Польша и Литва усилят меры по защиты границы.

«Теперь мы имеем миграционный шантаж. Мы видим, что мы наполовину окружены… То есть это очень последовательная системная работа по тотальной дестабилизации, в первую очередь, Украины. И нам нужно собираться с министрами внутренних дел Польши, Литвы и ехать в Брюссель и говорить: где же европейская солидарность?», — заявил Климкин.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть