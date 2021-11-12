Эстония намерена протянуть вдоль границы с Россией 130 км колючей проволоки

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что страна планирует разместить на границе с Россией 130 км колючей проволоки, чтобы избежать «гибридной атаки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, Эстония опасается, что мигранты из Белоруссии могут проникнуть на территорию страны через Россию. По мнению Лаанета, Белоруссия продолжает усугублять миграционный кризис на границе с Польшей и Литвой, поэтому нужно принять меры для защиты границ.

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что с 13 ноября на границе с Польшей начнет работать координационная группа из числа силовиков для решения миграционных вопросов. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с польским коллегой Мариушем Каминским.

На днях обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. К границам Польши со стороны Белоруссии подошли около 3 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Нелегальные мигранты законным путем попадают в Белоруссию, откуда бегут в Евросоюз.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.