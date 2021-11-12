Латвийским депутатам без антител запретили работать

Депутаты Сейма Латвии, у которых не будет ковид-сертификата, больше не смогут участвовать в пленарных заседаниях и работе комиссий даже в удаленном формате. Об этом сообщает портал Delfi.

Сообщается, что соответствующие поправки были внесены в закон «О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений». Депутаты без антител (без прививки или не переболевшие коронавирусом) не будут получать зарплату и компенсацию.

Новые правила начнут действовать с 15 ноября. Единственным же исключением, когда депутатов без сертификата допустят к работе, станет медотвод с отрицательным тестом.

Аналогичные меры на запрет работы депутатов будут действовать и в муниципальных собраниях Латвии.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова старшего пульмонолога рижской больницы Страдиня Зайга Кравале о том, что большая часть пациентов, заражающихся коронавирусом в Латвии — русскоговорящие. По ее утверждениям, четверо из пяти пациентов в больнице являются русскоговорящими.