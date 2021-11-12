В Минске объяснили, для чего Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе для получения дополнительного финансирования от Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Польша и Литва, с нашей сточки зрения, как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», — сказал Рыбаков.

Также Литва и Польша пытаются повысить свою значимость и свою роль в европейской и международной политике «за счет демонизации Белоруссии», считает постпред.

Ранее исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель обвинила власти Белоруссии в использовании мигрантов как «оружия» против ЕС.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.