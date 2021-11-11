Представитель России при ООН заявил, что у Белоруссии нет оснований высылать мигрантов

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Белоруссии нет никаких оснований высылать мигрантов в их родные страны. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

По его мнению, Польша своими действиями в отношении мигрантов нарушает международное право.

«Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию», — сказал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в наивысшей степени готовности в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом он сообщил в обращении, которое транслировалось по польским телеканалам.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием».

По словам Дуды, Польша не может позволить себе впустить на свою территорию даже небольшое число нелегальных мигрантов, так как это может привести к драматическим события для Евросоюза.