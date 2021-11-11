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Президент Польши заявил, что силовики находятся в боеготовности из-за мигрантов

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что силовики находятся в наивысшей степени готовности в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом он сообщил в обращении, которое транслировалось по польским телеканалам.

«Наша Пограничная стража, Войско польское, полиция и другие службы в состоянии наивысшей готовности», — сказал он.

Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с партнерами из НАТО и ЕС, а позиция Польши пользуется там «полной поддержкой и пониманием».

По словам Дуды, Польша не может позволить себе впустить на свою территорию даже небольшое число нелегальных мигрантов, так как это может привести к драматическим события для Евросоюза.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что авиакомпания Turkish Airlines обещала не брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом он написал в своем Twitter.

До этого сообщалось, что новые санкции Евросоюза против Белоруссии не будут включать секторальные экономические меры, а только ограничительные меры в отношении чиновников и силовиков.

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