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В ООН заявили, что не финансируют протесты в Белоруссии

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Mike Segar/Reuters

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Организация объединенных наций не занимается финансированием протестов в Белоруссии или где-либо еще. Об этом сообщает РИА «Новости».

«При реализации своих программ ООН работает в тесном сотрудничестве с правительством Белоруссии и партнерами от гражданского общества. ООН не занимается финансированием протестов в Белоруссии или где-либо еще. ООН работает со всеми странами над реализацией целей устойчивого развития и соблюдением прав человека», — рассказал Хак.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва сейчас ждет комментария со стороны секретариата Генсека ООН касательно добровольного взноса РФ, направленного на другие цели.

Он отметил, что денежные средства, которые должны были быть потрачены на семинары, конференции по правозащитной тематике, ушли адвокатам, защищавшим людей, обвиненных в участии в незаконных протестах в Белоруссии. В настоящий момент неизвестно, какая сумма была потрачена и когда поступит ответ российской стороне.

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