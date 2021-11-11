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«Достигаем? Нет»: Володин жестко отчитал Силуанова

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал главу Минфина Антона Силуанова и раскритиковал идею об изъятии «сверхдоходов» у металлургов. Заседание транслировалось на телеканале «Россия-24».

«Президент [Владимир Путин] задачу поставил — снижение цен на металл. Достигаем? Нет. Налоги какие вводятся? Решают они вопросы? Нет. Изъятие будет — а вдруг рост цен? Что мы будем делать?» — сказал Володин.

Глава Минфина привел довод о том, что Россия — член Всемирной торговой организации (ВТО), необходимо соответствовать нормам. Володин в ответ указал, что членство в ВТО не должно становиться отягчающим фактором для российской экономики.

В сентябре Минфин в пакете документов в рамках планирования бюджета на следующий год обозначил предложения по росту налога на добычу для металлургических компаний.

Силуанов заявил, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым.

Государственная дума восьмого созыва начала свою работу 13 октября. Спикером нижней палаты парламента стал Вячеслав Володин, его кандидатуру порекомендовал президент Владимир Путин.

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