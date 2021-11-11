В японском МИД заявили о продолжении переговоров с Россией о мирном договоре

Новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси сообщил, что он продолжит переговоры с Россией по заключению мирного договора после решения территориального вопроса. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что намерен укреплять взаимовыгодные отношения с Россией в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной.

«Что касается проблемы подписания мирного договора, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений», — заявил Хаяси. Министр добавил, что Япония продолжит вести диалог в данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенного в Сингапуре

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что РФ никогда не отдаст Южные Курилы Японии.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.