Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Илон Маск продал часть своих акций Tesla 06:13
Карпин рассказал, почему не стал вызывать игроков на замену травмированным 06:00
В США прошла встреча помощника Байдена с главой МИД Украины и главой офиса... 05:57
Диетолог Барредо рассказала, что произойдет, если полностью отказаться от хлеба 05:57
Польша договорилась с Турцией противостоять «гибридным атакам» Лукашенко 05:53
Си Цзиньпин предостерег от возрождения менталитета «холодной войны» в АТР 05:48
Защитник сборной Кипра оценил силу российской национальной команды 05:42
В ООН ответили на просьбу России разобраться с США по вопросу выдачи... 05:32
Игрок ЦСКА рассказал, что в детстве собирал банки, чтобы купить хлеб 05:23
Депутат Рады спрогнозировал для Польши повторение 1939 года 05:22

В японском МИД заявили о продолжении переговоров с Россией о мирном договоре

close
100%
Reuters

Новый глава МИД Японии Есимаса Хаяси сообщил, что он продолжит переговоры с Россией по заключению мирного договора после решения территориального вопроса. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что намерен укреплять взаимовыгодные отношения с Россией в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной.

«Что касается проблемы подписания мирного договора, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений», — заявил Хаяси. Министр добавил, что Япония продолжит вести диалог в данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренности, заключенного в Сингапуре

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что РФ никогда не отдаст Южные Курилы Японии.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть