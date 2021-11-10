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В Пентагоне заявили, что США продолжат действовать в Черном море в зависимости от ситуации

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Al Drago/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты продолжат в зависимости от ситуации осуществлять морские, воздушные и другие военные операции в международном воздушном пространстве и международных водах и намерены отстаивать этот принцип. Об этом сообщает ТАСС.

«В качестве члена НАТО и самостоятельно <…> мы продолжим летать, плавать и проводить операции в международном воздушном и морском пространстве сообразно обстоятельствам», — подчеркнул Кирби.

Он подчеркнул, что это «важный» принцип, которому США будут придерживаться.

Ранее американский эсминец «Портер» зашел в Черное море. 1 ноября пресс-служба Шестого флота Соединенных Штатов сообщила, что флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО.

Спустя два дня американское командование направило в регион танкер-заправщик John Lenthal, который, согласно официальным данным, также будет принимать участие в натовских маневрах.

В российском МИДе неоднократно подчеркивали, что присутствие в Черном море иностранных военных кораблей не способствует стабильности в регионе. Однако США настаивают на том, что действуют в рамках Конвенции Монтре, регулирующей транзит военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, пока учения проходят в международных водах.

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