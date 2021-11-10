Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро получила российский паспорт 16:23
В Австрии предложили предоставить России и США площадку для саммита 16:23
Минобороны сообщило о росте интенсивности полетов авиации НАТО над Черным морем 16:23
В Индии люди помолились в реке в токсичной пене 16:22
Адвокат отреагировал на данные о связи Сафронова с японскими дипломатами 16:21
Путин о темпах вакцинации в РФ: если запоздаем, то все насмарку 16:11
Голикова оценила итоги нерабочей недели 16:10
Сторонники Саакашвили вытерли ноги о российский флаг 16:08
На Украине резко подорожали услуги ЖКХ 16:07
Авербух о перешедшем в сборную США российском фигуристе: у него нет... 16:06

Премьер Швеции Стефан Лёвен подал в отставку

close
100%
AP

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал спикеру Риксдага (парламента) Андреасу Нурленсу заявление об отставке. Об этом председатель правительства сообщил во время пресс-конференции, передает Aftonbladet.

В июне этого года Лёвен уже просил освободить его от должности премьера. К такому решению политик пришел после того, как ему был вынесен вотум недоверия: его поддержал 181 депутат из 349. Вопрос о голосовании инициировала популистская партия «Шведские демократы».

Лёвен руководил правительством Швеции семь лет. В последний раз он возглавил кабмин страны в январе 2019 года.

На прошлой неделе премьер покинул пост лидера Социал-демократической партии, его место заняла министр Магдалена Андерссон. Эксперты считают, что именно она и станет новым премьером Швеции, если ее кандидатуру поддержит парламент по итогам консультаций и голосования. Таким образом, Андерссон может стать первой женщиной во главе шведского правительства.

В начале января стало известно, что премьер Северной Македонии подал в отставку.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть