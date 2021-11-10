Премьер Швеции Стефан Лёвен подал в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал спикеру Риксдага (парламента) Андреасу Нурленсу заявление об отставке. Об этом председатель правительства сообщил во время пресс-конференции, передает Aftonbladet.

В июне этого года Лёвен уже просил освободить его от должности премьера. К такому решению политик пришел после того, как ему был вынесен вотум недоверия: его поддержал 181 депутат из 349. Вопрос о голосовании инициировала популистская партия «Шведские демократы».

Лёвен руководил правительством Швеции семь лет. В последний раз он возглавил кабмин страны в январе 2019 года.

На прошлой неделе премьер покинул пост лидера Социал-демократической партии, его место заняла министр Магдалена Андерссон. Эксперты считают, что именно она и станет новым премьером Швеции, если ее кандидатуру поддержит парламент по итогам консультаций и голосования. Таким образом, Андерссон может стать первой женщиной во главе шведского правительства.

В начале января стало известно, что премьер Северной Македонии подал в отставку.