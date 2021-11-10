Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро получила российский паспорт 16:23
В Австрии предложили предоставить России и США площадку для саммита 16:23
Минобороны сообщило о росте интенсивности полетов авиации НАТО над Черным морем 16:23
В Индии люди помолились в реке в токсичной пене 16:22
Адвокат отреагировал на данные о связи Сафронова с японскими дипломатами 16:21
Путин о темпах вакцинации в РФ: если запоздаем, то все насмарку 16:11
Голикова оценила итоги нерабочей недели 16:10
Сторонники Саакашвили вытерли ноги о российский флаг 16:08
На Украине резко подорожали услуги ЖКХ 16:07
Авербух о перешедшем в сборную США российском фигуристе: у него нет... 16:06

На Украине опасаются потока нелегальных мигрантов

close
100%
Leonid Scheglov/BelTA/Handout via Reuters

Предстоящее заседание СНБО Украины, которое состоится 10 ноября, будет посвящено миграционному кризису, который разворачивается на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

«Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня — заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов», — приводит слова Данилова «Интерфакс-Украина».

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин ранее предупредил, что Украину скоро захлестнут потоки нелегальных мигрантов при непосредственном участии России.

В то же время эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком парламенте Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы миграционного кризиса. Он считает, что с Киевом можно договориться о приеме беженцев до тех пор, пока им не предоставили убежища в ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть