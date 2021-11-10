На Украине опасаются потока нелегальных мигрантов

Предстоящее заседание СНБО Украины, которое состоится 10 ноября, будет посвящено миграционному кризису, который разворачивается на границе с Белоруссией. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

«Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня — заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов», — приводит слова Данилова «Интерфакс-Украина».

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин ранее предупредил, что Украину скоро захлестнут потоки нелегальных мигрантов при непосредственном участии России.

В то же время эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком парламенте Нильс Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы миграционного кризиса. Он считает, что с Киевом можно договориться о приеме беженцев до тех пор, пока им не предоставили убежища в ЕС.